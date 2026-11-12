Набиуллина: ВВП России по итогам года вырастет в пределах 1%

Глава ЦБ РФ дала прогноз по росту ВВП по итогам 2026 года Набиуллина: ВВП России по итогам года вырастет в пределах 1%

Москва12 ноя Вести.Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2026 года вырастет в пределах 1%, несмотря на снижение экономических мощностей из-за атак украинских беспилотников. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По отраслям картина различается, но в целом во второй половине года экономика вышла на восходящую траекторию. Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак сказала она

По словам главы регулятора, темпы экономического роста РФ в дальнейшем будут постепенно увеличиваться.