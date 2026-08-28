Москва28 авг Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен решила провести в Африканском дворце собрание 26 комиссаров по вопросам миграции. Выбор места удивил европейские институты, пишет газета Euractiv со ссылкой на чиновников.

Темой обсуждения станет предстоящее выступление главы ЕК "О положении дел в Союзе", в котором, как ожидается, она объявит о планах по укреплению европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex​​​.

В следующую пятницу европейские комиссары обсудят вопросы миграции в бывшем бельгийском колониальном дворце – выбор этого места вызвал удивление внутри институтов пишет издание

Дворец ранее назывался "Дворец колоний". Он был построен в Тюрвюрене в 1897 году королем Леопольдом II, который являлся ярым сторонником колониализма. В том же году не менее 267 конголезцев были насильно вывезены и выставлены там на всеобщее обозрение, как животные в зоопарке. Семеро из них погибли.

Официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что тема и выбор места проведения "совершенно не связаны между собой".

Ранее фон дер Ляйен поручала двум еврокомиссарам немедленно остановить поток мигрантов в Сеуту.