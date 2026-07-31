Москва31 июлВести.В настоящий момент почти 9% существующих мировых мощностей нефтепереработки не работают. Об этом заявил глава американской нефтегазовой компании ExxonMobil Даррен Вудс в ходе конференции с аналитиками.
По его словам, он никогда не видел, чтобы доступные мощности были настолько низкими по сравнению со спросом. Вудс предупредил, что нефтяной отрасли понадобится некоторое время, чтобы выбраться из кризиса.
Почти 9% мировых мощностей... находятся в автономном режиме, это привело к ограничению поставок бензина, дизельного топлива и других продуктовсказал глава ExxonMobil
По его прогнозам, в мире и дальше будет фиксироваться высокая маржа в сфере нефтепереработки. При этом, подчеркнул Вудс, это будет причиной более высоких цен для потребителей.