Глава ExxonMobil Вудс: почти 9% мощностей нефтепереработки в мире не работают

Глава ExxonMobil раскрыл процент неработающих мощностей нефтепереработки Глава ExxonMobil Вудс: почти 9% мощностей нефтепереработки в мире не работают

Москва31 июл Вести.В настоящий момент почти 9% существующих мировых мощностей нефтепереработки не работают. Об этом заявил глава американской нефтегазовой компании ExxonMobil Даррен Вудс в ходе конференции с аналитиками.

По его словам, он никогда не видел, чтобы доступные мощности были настолько низкими по сравнению со спросом. Вудс предупредил, что нефтяной отрасли понадобится некоторое время, чтобы выбраться из кризиса.

Почти 9% мировых мощностей... находятся в автономном режиме, это привело к ограничению поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов сказал глава ExxonMobil

По его прогнозам, в мире и дальше будет фиксироваться высокая маржа в сфере нефтепереработки. При этом, подчеркнул Вудс, это будет причиной более высоких цен для потребителей.