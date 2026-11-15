Глава ФТАР Винокуров: тяжелоатлеты ждут чемпионат мира у себя дома Глава ФТАР Винокуров: тяжелоатлеты ждут чемпионат мира в России

Москва15 ноя Вести.Тяжелоатлеты ждут чемпионат мира в России, заявил президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Винокуров отметил, что они следят за происходящим с российскими хоккеистами и надеются на справедливость.

Хочется верить, что все-таки адекватность, особенно в нашей Международной федерации, она преобладает. Спорт должен быть выше политики. Видим, наблюдаем. Надеемся, что у наших хоккеистов все получится. А тяжелоатлеты ждут Чемпионат мира у нас дома пояснил он

Канадский олимпийский комитет должен быть наказан за отказ в участии российский хоккеистов в молодежном чемпионате мира. Об этом ранее заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".