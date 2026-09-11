Москва11 сен Вести.Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заявил, что стремится направить все свои усилия на созидание, чтобы жители республики верили в свою землю и в свою очередь также старались делать добрые и полезные дела. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Глава республики также отметил, что судьба России определяет справедливость в этом мире.

Хочется все свои усилия направить на созидание, чтобы люди, которые здесь живут, чтобы они верили в свою землю, чтобы они ее любили, чтобы каждый из них тоже хотел привнести что-то доброе и полезное... Главный большой смысл в том, что у нас великая страна, и ее судьба определяет в этом мире справедливость. Ну, а для каждого из нас это означает, что нужно любить свою землю, нужно созидать, нужно уважительно относиться друг к другу заявил Хасиков

10 сентября в Республике Калмыкия верующие отметили 80-летие чуда в Элисте, когда в одном из православных храмов, согласно свидетельствам прихожан, им явился Иисус Христос. Эта памятная дата включена в календарный план Года единства народов России, ее благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.