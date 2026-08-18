При атаке БПЛА в Коломне повреждены павильоны, квартиры и шесть машин

Глава Коломны рассказал о последствиях атаки БПЛА При атаке БПЛА в Коломне повреждены павильоны, квартиры и шесть машин

Москва18 авг Вести.Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев привел последние данные о последствиях атаки беспилотного летательного аппарата.

Как следует из сообщения, утром во вторник, 18 августа, ПВО уничтожила в Коломне беспилотник.

В результате падения его обломков произошло возгорание торговых павильонов. Также повреждены шесть автомобилей на парковке, остекление торгового комплекса и нескольких квартир в близлежащих домах говорится в публикации, размещенной Александром Гречищевым в MAX

Известно, что пострадал мужчина, он получил незначительный порез ноги осколком стекла. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, идет фиксация ущерба, управляющей компании поручено связаться с жителями, чьи квартиры получили повреждения, и выяснить, какая помощь требуется для восстановления остекления.