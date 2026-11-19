Москва19 нояВести.Коллегия судей Конституционного суда (КС) Польши позволило привлечь к уголовной ответственности отстраненного от должности председателя КС Богдана Свенчковского и вице-председателя КС Бартоломея Соханьского, сообщает агентство PAP.
Коллегия судей Конституционного трибунала сняла неприкосновенность с Богдана Свенчковского в связи с четырьмя делами, однако не дала согласия на его задержание или временный арестотмечает PAP
Свенчковского обвиняют в превышении должностных полномочий, неисполнении служебных обязанностей, нарушении трудовых прав судей и действиях в личных интересах.
Обвинения также затрагивают и тот период, когда Свенчковский находился на посту генпрокурора в 2016-2022 годах и вел слежку за оппозицией через шпионскую программу Pegasus.
Сообщение об отстранении Свенчковского и Соханьского от исполнения своих обязанностей появилось на сайте КС Польши 30 октября.
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек попросил снять с этих судей неприкосновенность, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за предполагаемое препятствование правосудию.
Кроме того, Свенчковскому и Соханьскому запретили доступ в здание суда.
И. о. главы КС Анна Корвин-Пиотровская анонсировала дисциплинарный суд над Свенчковским и Соханьским.