Москва19 ноя Вести.Коллегия судей Конституционного суда (КС) Польши позволило привлечь к уголовной ответственности отстраненного от должности председателя КС Богдана Свенчковского и вице-председателя КС Бартоломея Соханьского, сообщает агентство PAP.

Коллегия судей Конституционного трибунала сняла неприкосновенность с Богдана Свенчковского в связи с четырьмя делами, однако не дала согласия на его задержание или временный арест отмечает PAP

Свенчковского обвиняют в превышении должностных полномочий, неисполнении служебных обязанностей, нарушении трудовых прав судей и действиях в личных интересах.

Обвинения также затрагивают и тот период, когда Свенчковский находился на посту генпрокурора в 2016-2022 годах и вел слежку за оппозицией через шпионскую программу Pegasus.

Сообщение об отстранении Свенчковского и Соханьского от исполнения своих обязанностей появилось на сайте КС Польши 30 октября.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек попросил снять с этих судей неприкосновенность, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за предполагаемое препятствование правосудию.

Кроме того, Свенчковскому и Соханьскому запретили доступ в здание суда.

И. о. главы КС Анна Корвин-Пиотровская анонсировала дисциплинарный суд над Свенчковским и Соханьским.