Главу КС Польши Свенчковского не пустили на работу Главу КС Польши Свенчковского не допустили в Конституционный суд Польши

Москва12 ноя Вести.Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский в четверг безуспешно попытался попасть на территорию суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Утром 12 ноября Свенчковский приехал к воротам Конституционного суда на аллее Шуха в Варшаве и потребовал допустить его на рабочее место. Но находившиеся на месте полицейские отказались его пропустить, сославшись на распоряжение исполняющей обязанности председателя Конституционного суда Анны Корвин-Петровской.

У здания суда Свенчковского поддерживали протестующие - сторонники оппозиционной партии "Право и справедливость". Они выкрикивали оскорбительные и нецензурные лозунги в адрес полиции и правительства Польши, однако до силового столкновения не дошло.

После неудачной попытки попасть в здание Конституционного суда Свенчковский выступил перед журналистами. Он обвинил премьера Польши Дональда Туска в узурпации судебной власти.

В конце октября в Польше резко обострилось противостояние между канцелярией премьер-министра и президентским дворцом, 30 октября протестующие окружили здание Конституционного суда, после чего полиция заняла оборону. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала несколько человек.