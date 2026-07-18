Москва18 июлВести.Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за помощь в задержании агентов украинских спецслужб. Об этом он написал в своем МАХ-канале.
В Крыму сотрудниками ФСБ задержаны две предательницы, помогавшие врагу в совершении терактов и сборе информации о важных объектах. Благодарю чекистов за эффективную и системную работу по зачистке вражеской агентурыговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок, работавших на украинские спецслужбы.