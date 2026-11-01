Москва1 ноя Вести.Саммит Россия - Африка сильно отличается от обычных встреч подобного рода, заявил президент Мадагаскара на переходный период Микаэль Рандрианирина.

Он отметил, что для его делегации мероприятие получилось "плодотворным".

Состоявшийся в Москве саммит Россия - Африка кардинально отличался от обычных встреч подобного рода, которые часто ограничиваются дискуссиями. Для нас он выдался очень плодотворным сообщил Рандрианирина

Он также отметил, что все министры, которые входили в делегацию, подписали документы о сотрудничестве в профильных сферах. Среди них - здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, добыча полезных ископаемых и высшее образование.

Как уточнил политик, на саммите также удалось договориться о признании Россией дипломов медицинских вузов Мадагаскара. Москва в том числе увеличила количество стипендий, которые предоставляют малагасийцам во время обучения в российских высших учебных заведениях.

Мы привезли с собой из Москвы две мобильные медицинские лаборатории, подаренные правительством России. В ближайшее время на Мадагаскаре будут созданы совместно с российской стороной центры подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства заявил лидер Мадагаскара

В конце он добавил, что два государства договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности.

Ранее члены делегации из Ганы, которые впервые приехали в Москву на саммит, заявили, что пережили культурный шок. Об этом рассказал президент республики Джон Махама.