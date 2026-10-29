Москва29 октВести.Члены делегации из Ганы, которые впервые приехали в Москву на саммит, переживают культурный шок. Об этом рассказал президент республики Джон Махама в интервью RT.
По его словам, у него создается впечатление, что они думали, будто население здесь страдает, кругом падают бомбы, санкции кусаются, экономика в руинах и "все в таком духе".
При этом Махама отметил, что они удивлены тем, что все занимаются своей работой.
А они удивлены, что все просто занимаются своей работой, москвичи живут своей жизньюпояснил ганский лидер
Сам Махама уже не первый раз в России. До этого он два года учился по магистерской программе в Москве.