Президент Ганы заявил о культурном шоке у впервые посетивших Москву делегатов Президент Ганы: у впервые посетивших Москву членов делегации культурный шок

Москва29 окт Вести.Члены делегации из Ганы, которые впервые приехали в Москву на саммит, переживают культурный шок. Об этом рассказал президент республики Джон Махама в интервью RT.

По его словам, у него создается впечатление, что они думали, будто население здесь страдает, кругом падают бомбы, санкции кусаются, экономика в руинах и "все в таком духе".

При этом Махама отметил, что они удивлены тем, что все занимаются своей работой.

А они удивлены, что все просто занимаются своей работой, москвичи живут своей жизнью пояснил ганский лидер

Сам Махама уже не первый раз в России. До этого он два года учился по магистерской программе в Москве.