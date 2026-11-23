За финансирование ФБК арестован глава магазина "Второй фронт"

Глава магазина военных товаров "Второй фронт" арестован за финансирование ФБК За финансирование ФБК арестован глава магазина "Второй фронт"

Москва23 ноя Вести.Суд избрал меру пресечения гендиректору армейского магазина "Второй фронт" Антону Линквисту, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ссылающегося на судебные документы, бизнесмена обвиняют в финансировании ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по статье УК РФ о финансировании экстремистской деятельности.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Линквиста Антона Юрьевича говорится в публикации

Отмечается, что "Второй фронт" более 25 лет продает товары, предназначенные для сотрудников различных силовых структур.