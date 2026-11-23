Москва23 нояВести.Суд избрал меру пресечения гендиректору армейского магазина "Второй фронт" Антону Линквисту, сообщает ТАСС.
По данным агентства, ссылающегося на судебные документы, бизнесмена обвиняют в финансировании ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по статье УК РФ о финансировании экстремистской деятельности.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Линквиста Антона Юрьевичаговорится в публикации
Отмечается, что "Второй фронт" более 25 лет продает товары, предназначенные для сотрудников различных силовых структур.