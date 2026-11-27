Глава эстонского МИД Цахкна после поездки в Киев встретился в Баку с Алиевым

Глава МИД Эстонии после визита в Киев приехал в Азербайджан Глава эстонского МИД Цахкна после поездки в Киев встретился в Баку с Алиевым

Москва27 ноя Вести.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, ранее посетивший Киев, прилетел в Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Цахкна на фоне обострения отношений Эстонии и России 25 ноября прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. В пятницу эстонский министр прибыл в Баку, где открывается посольство Эстонии.

Мой визит в Баку начался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым… Азербайджан является важным партнером для Эстонии. Открытие нашего посольства в Баку направлено на дальнейшее углубление связей и расширение практического сотрудничества сообщил Цахкна в соцсети X

Он отметил, что на встрече с Алиевым обсудил Украину, события на Балтийском море, региональную безопасность.

Эстония ранее решила закрыть все автомобильные и пешеходные КПП на границе с РФ с 1 декабря. МИД России заявил Эстонии о неприемлемости враждебных действий.