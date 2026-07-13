Глава МИД Эстонии Цахкна призвал вести переговоры с РФ только с позиции силы

Глава МИД Эстонии призвал Европу действовать бескомпромиссно по отношению к РФ Глава МИД Эстонии Цахкна призвал вести переговоры с РФ только с позиции силы

Москва13 июл Вести.Европейские страны должны отказаться от компромиссов с Россией и усиливать давление на Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Politico.

Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы заявил Цахкна

Ранее газета писала, что восточные страны НАТО стремительно готовятся к конфликту с Россией. Они укрепляют границы и закупают беспилотники.

Пресс-секретарь главы государства заявлял, что европейцы заблуждаются, считая, что с Москвой нужно говорить с позиции силы.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна открыта к контактам с европейскими странами.