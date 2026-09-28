Глава МИД Франции объяснил, почему Париж согласился снять санкции с Усманова Глава МИД Франции раскрыл, почему страна захотела снять санкции с Усманова

Москва28 сен Вести.Франция предложила снять ограничения с российского предпринимателя Алишера Усманова по просьбе международных партнеров, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2.

Предложили исключить из списка того олигарха, на которого обратили наше внимание некоторые международные партнеры. Решили, что это в наших интересах, и что это никоим образом не умаляет значения тысяч и сотен санкций, которые мы уже ввели отметил Барро

Министр ответил на критику со стороны Киева, недовольного решением Евросоюза (ЕС) снять санкции с Усманова. Франция предоставила Украине надлежащие разъяснения. Речь идет об исключении из санкционного списка лишь одного человека, хотя в список включены около 3 тыс. лиц, уточнил Барро.

Между тем ЕС пересмотрел порядок работы с санкциями. Теперь ЕС намерен продлевать ограничения в отношении российских физических и юридических лиц один раз в три года. До этого список обновляли каждые шесть месяцев, заявил Барро.

ЕС 21 сентября согласовал снятие санкций с Усманова и Михаила Фридмана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к ЕС с призывом отменить ограничения в отношении всех россиян.