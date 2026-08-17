Глава МИД Ганы: в зоне СВО погибли 62 гражданина страны Глава МИД Ганы заявил о 62 погибших соотечественниках на СВО

Москва17 авг Вести.В зоне проведения спецоперации погибли 62 гражданина Ганы, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сэмюэл Окудзето Аблаква в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, он также обсудил с главой МИД РФ вопрос прекращения нелегального рекрутирования граждан Ганы на СВО.

62 ганца погибли, 15 сейчас числятся без вести пропавшими сказал Сэмюэл Окудзето Аблаква

Ранее Лавров заявил, что российская сторона рассмотрит обращение Ганы по поводу ее граждан, участвующих в спецоперации. Он подчеркнул, что похожие обращения ранее поступали и от других стран.