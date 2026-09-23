Москва23 сен Вести.Власти Испании исключили возможность увеличения ассигнований в фонды Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ходе своего выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией).

Он подчеркнул, что Испания полностью закрывает потребности НАТО в запрашиваемом потенциале, при этом не все союзники по альянсу могут похвастаться тем же уровнем вовлеченности.

Я бы сказал следующее: когда союзники достигнут той точки, в которой находится Испания, мы можем начать обсуждать дальнейшее. Однако сегодня, в данную минуту, реальность в этом не заключается отметил глава МИД Испании

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, не считает Испанию хорошим союзником по Североатлантическому альянсу.

Глава Белого дома признался, что разочарован действиями Мадрида в ходе американо-израильской войны с Ираном и неготовностью Испании наращивать военные расходы в рамках НАТО до уровня 5% ВВП.