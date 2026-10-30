Москва30 октВести.Бывшие колониальные державы пытаются мешать сотрудничеству России со странами Африки. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в интервью ИС "Вести".
Главе Минприроды был задан вопрос, пытаются ли бывшие "хозяева" ставить палки в колеса российской стороне на африканском континенте.
Конечно, конечносказал Козлов
Министр не стал уточнять, как эта проблема решается с нашей стороны.
А зачем рассказывать, как это решается? Положительно… Мы работаемотметил он
Участники саммита Россия – Африка столкнулись с трудностями при прилете в Москву, сообщил накануне ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, несколько самолетов иностранных делегаций приземлились в аэропорту Шереметьево вместо Внуково.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие приняли 48 стран континента, 22 из которых были представлены на высшем уровне.