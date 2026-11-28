Глава Минприроды Козлов рассказал об итогах межправкомиссии в Пхеньяне Козлов: РФ и КНДР поставили себе задачи на ближайшие годы

Москва28 ноя Вести.Динамика отношений России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) положительная, стороны видят направления, которые нужно усиливать в совместной работе. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов по итогам 13-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и КНДР.

Глава Минприроды возглавляет российскую часть межправкомиссии, заседание которой прошло в Пхеньяне. Со стороны КНДР комиссию возглавляет министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. По итогам заседания министры подписали протокол.

Подписали протокол по итогам проведения 13-й комиссии, связанный с нашими международными отношениями, зафиксировали результаты прошлого года, поставили перед собой задачи на следующий год и на ближайшую трехлетку. Динамика наших взаимоотношений положительная. Мы видим те направления, которые нужно усиливать в своей работе, видим весь потенциал наших взаимоотношений, который сформирован исторически взаимоотношениями между нашими народами, нашими добрососедскими отношениями. И, я думаю, у нас все получится сказал Козлов

Накануне министр сообщил, что в Приморье завершается строительство автомобильного пункта перехода "Хасан" на достроенном в сентябре мосту через реку Туманная (Туманган), соединяющем Россию и КНДР.