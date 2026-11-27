Москва27 ноя Вести.В Приморском крае близится к завершению строительство автомобильного пункта перехода "Хасан" на достроенном в сентябре мосту через реку Туманная (Туманган). Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Строительство автомобильного моста Хасан – Туманган через реку Туманная (Туманган), соединяющего Россию и КНДР, было завершено в сентябре этого года.

И, что очень важно, эта река теперь не разъединяет нас, а объединяет - в том числе с помощью этого моста. Этот мост уже второй на этой реке, есть железнодорожный мост, который работает с прошлого столетия, и теперь у нас появился новый инфраструктурный объект. Наши коллеги из министерств транспорта обеих стран провели большую, кропотливую работу, связанную с разрешительной документацией, все-таки… река Туманган — это граница трех государств, России, Китая и Кореи. Провели большую работу и оформили все документы, которые могут позволять осуществлять перевозку грузов. Сейчас идет завершение строительства пункта перехода и, по его окончании, мы можем сказать, что инфраструктура полноценно завершена. Но мост готов к функционированию, и все службы и ведомства подготовлены к этой работе. Большая, кропотливая работа за маленький промежуток времени. За это хотелось бы поблагодарить всех - и корейских строителей, и российских строителей - за эту большую проделанную работу сказал Козлов

Ход реализации совместных проектов Россией и КНДР обсудили в Пхеньяне на 13-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству наших стран. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов возглавляет российскую часть межправительственной комиссии. Со стороны КНДР комиссию возглавляет министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.