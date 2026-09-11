Глава НБР Русефф рассказала, как устранить несправедливость банка к РФ Глава НБР Русефф заявила, что нашла путь устранения несправедливости банка к РФ

Москва11 сен Вести.Новый банк развития (НБР) допустил несправедливость в отношении России. Но сейчас нашел путь, как ее устранить, заявила глава НБР Дилма Русефф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели.

Она также назвала участие России в НБР чрезвычайно важным для укрепления глобального Юга и БРИКС, передает агентство ТАСС.

Я очень оптимистично смотрю в будущее, потому что мы предприняли некоторые шаги для того, чтобы устранить трудности и глубокую несправедливость в отношении Российской Федерации со стороны банка, поскольку Российская Федерация всегда играла решающую роль. К сожалению, в силу различных причин произошло то, что произошло. И сейчас, мне кажется, мы смогли найти необходимый путь для устранения этой несправедливости сказала Русефф

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что идея создания новой инвестплатформы на основе НБР будет поддержана участниками БРИКС. Он подчеркнул, что для нормального развития деловых связей бизнесу необходимы эффективные финансовые инструменты.