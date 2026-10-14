Глава Нижнего Новгорода Шалабаев объяснил сокращение штата мэрии на 10-15% Штат мэрии Нижнего Новгорода сократят на 10-15%

Москва14 окт Вести.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в MAX о сокращении штата мэрии на 10-15% и укрупнении ряда структурных подразделений.

Он объяснил это решение необходимостью снизить расходы бюджета и повысить эффективность системы управления.

В администрации города разработана программа оптимизации расходов и выработаны предложения по повышению производительности труда по всем направлениям, что позволяет нам без ущерба результату проводить сокращение численности аппарата сказано в сообщении

В частности, единым подразделением станут департамент развития предпринимательства и департамент развития туризма и внешних связей под руководством Александра Симагина.

Также объединят департамент цифровой трансформации и департамент информационных технологий, его возглавит исполняющий обязанности директора Андрей Столяров.

Татьяна Орлова, которая сейчас занимает пост заместителя директора депкультуры, будет управлять департаментом по социальной политике.

Структурные изменения в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение депутатов городской Думы.