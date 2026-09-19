Мэр муниципалитета в Финляндии заменила часть сотрудников на ИИ Мэр финского поселка заменила двух чиновников на ИИ, сэкономив 150 тыс. евро

Москва19 сен Вести.Мэр финского муниципалитета Хумппила Мина Юликянне упразднила должности административного и технического директоров, часть их обязанностей передали искусственному интеллекту (ИИ), пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным газеты, поселку с населением порядка 2 тыс. человек благодаря экономии на зарплатах удалось сохранить 150 тыс. евро. Административные функции уволенных специалистов Юликянне приняла на себя, а задачи технического директора передала нескольким служащим.

Кроме того, мэр использует искусственный интеллект для подготовки черновиков решений, соглашений и бумаг для конкурсов. Так, приложения к административному регламенту удалось подготовить за сутки благодаря языковой модели, тогда как без нее, по словам Юликянне, работа заняла бы всю осень.

Мэр также сообщила, что нейросети задействуют для составления расписания в детском саду. Юликянне уточнила, что ИИ заменяет управленческий аппарат, а учителя и воспитатели остаются на прежних местах.

Ранее стало известно, что более 95% судей в России будут использовать ИИ как инструмент для работы.