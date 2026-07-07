Глава "ОДК Инжиниринг" Воробьев рассказал о решении для ЦОДов и майнинга В "ОДК Инжиниринг" назвали энергоустановки на ГТД-6РМ оптимальными для ЦОДов

Москва7 июл Вести.Энергетические установки на базе газотурбинного двигателя ГТД-6РМ могут стать основой для объектов распределенной энергетики, питающих центры обработки данных (ЦОД). Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор компании "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.

"ОДК Инжиниринг" представила газотурбинный двигатель ГТД-6РМ производства "ОДК-Сатурн" на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Он является сердцем для газотурбинно-энергетической установки мощностью 6 или 8 мегаватт. Такое решение уже опробовано и эксплуатируется на Тутаевской ПГУ (парогазовой теплоэлектростанции - прим. ред.) в Ярославской области. И базово мы считаем, это является хорошим решением для старта в среднюю мощность для центров обработки данных, для майнинга, то есть для так называемой цифровой энергетики, которая сейчас является особо актуальной повесткой в части набора отраслевого потенциала распределенной энергетики сообщил Воробьев

По его словам, именно распределенная энергетика позволит строить ЦОДы независимо от наличия мощностей и сетевой генерации.

И здесь очень хороший симбиоз, когда мы предлагаем техническое решение средней мощности от 4 мегаватт до фактически 110 мегаватт - то есть ОДК способна предоставить технологию на базе своих двигателей. А основная линейка - это 4-32 мегаватта, и сегодня те решения, которые мы способны в серийном производстве реализовать, за короткий срок дадут новый толчок и новый формат для развития ЦОДов на базе именно энергетики средней мощности, распределенной энергетики, которая может мультиплицироваться, устанавливая несколько соответствующих энергоустановок и образуя энергоцентры на базе 4, 6, 8, 10 мегаватт рассказал Воробьев

Накануне Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представила на "Иннопроме" новейший поршневой двигатель АПД-13 для гражданских беспилотников.