Москва20 сенВести.Три беспилотника упали на территории Орехово-Зуевского округа, погиб мужчина, сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий в мессенджере МАХ.
Сегодня ночью силами ПВО была отражена массовая атака БПЛА. В результате атаки на территории округа зафиксировано три падения беспилотников... К сожалению, есть и погибший. В моменте происшествия мужчина находился на своем участке в хозпостройкенаписал Заголовацкий
Он уточнил, что еще один дрон упал в лесу, вызвав пожар, который уже локализован. Третий БПЛА повредил имущество частного дома. В обоих случаях обошлось без жертв.