Глава Орехово-Зуево сообщил об одном погибшем и трех упавших дронах Заголовацкий: человек погиб, три БПЛА упали в Орехово-Зуевском округе

Москва20 сен Вести.Три беспилотника упали на территории Орехово-Зуевского округа, погиб мужчина, сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий в мессенджере МАХ.

Сегодня ночью силами ПВО была отражена массовая атака БПЛА. В результате атаки на территории округа зафиксировано три падения беспилотников... К сожалению, есть и погибший. В моменте происшествия мужчина находился на своем участке в хозпостройке написал Заголовацкий

Он уточнил, что еще один дрон упал в лесу, вызвав пожар, который уже локализован. Третий БПЛА повредил имущество частного дома. В обоих случаях обошлось без жертв.