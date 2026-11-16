Глава Приднестровья в течение пяти лет не сможет покинуть Молдавию Молдавия запретит на 5 лет главе ПМР Красносельскому выезжать за пределы страны

Москва16 ноя Вести.Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский прибыл на территорию Молдавии, где к нему планируют применить ограничение на выезд сроком на пять лет, передает ТАСС со ссылкой на молдавский телеканал Realitatea.

15 ноября приднестровский лидер в настоящий момент находится в аэропорту Кишинева. Красносельский вернулся в Молдавию после поездки в Москву, где неделей ранее президент России Владимир Путин вручил ему орден Почета за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества.

Бюро по реинтеграции правительства Молдавии заявило, что эта поездка не была согласована с Кишиневом, поэтому анонсировало в отношении главы Приднестровья ограничительные меры, среди которых запрет на выезд из страны.