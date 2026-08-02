Москва2 авг Вести.Парусный спорт (яхтинг) помогает детям развиваться и чувствовать единение с природой, а не сидеть в телефонах. Об этом информационной службе "Вести" заявил президент Самарской областной федерации парусного спорта Александр Гришняков.

Эти вещи закаливают детей в нынешних условиях, потому что дети сидят все в телефонах. А здесь, оказывается, без телефона жизнь-то другая совсем. То есть просто интересно, ты сливаешься с природой. Ты понимаешь, что есть другие увлечения, и эти увлечения, в принципе, они гораздо лучше, чем "рилсы" в телефоне, так скажем, смотреть заявил Гришняков

С 31 июля по 2 августа в Самарской области в акватории Куйбышевского водохранилища проходит первенство по парусному спорту. Соревнования станут отборочным этапом для участия в Спартакиаде народов России. Лидеры Спартакиады представят Россию на Олимпиаде в 2028 году.