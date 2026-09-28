Москва28 сенВести.Чрезмерные экспортные ограничения в западных странах приводят к отчаянию, которое, в свою очередь, может побудить другие страны развивать собственные разработки и стать конкурентами Запада. Такое заявление сделал в комментарии изданию Financial Times гендиректор нидерландской компании ASML Кристоф Фуке.
Его заявления связаны с давлением, которое американская сторона оказывает по теме поставок продукции компании в Китай. Это связано, в частности, с экспортным контролем за фотолитографией в глубоком ультрафиолете (EUV, Extreme Ultraviolet Lithography) - передовой технологией в наноэлектронике.
По словам Фуке, в ASML понимают, что некоторые технологии могут быть ограничены в экспорте "по законным причинам", но если зайти далеко по этому вопросу, то можно получить противоположный результат.
Чрезмерные ограничения приводят к отчаянию. А отчаяние порождает огромный аппетит у людей к ускорению собственных разработокзаявил он
Фуке уточнил, что потенциально такие разработчики могут превратиться в стильных конкурентов.
Ранее газета Telegraph сообщала, что последствия возможного запрета на экспорт дизельного топлива из США могут оказаться катастрофическими для Великобритании.