Москва16 нояВести.Отличить подлинную семеновскую матрешку от подделки можно по специфике росписи рукава и донышку. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор "Семеновской росписи" Олег Коротков.
Часто тот, кто подделывает, не прописывает правильно рукав – пишут петлей, так быстрее, так удобнее. Обязательно смотрите на донышко. Донышко должно быть подшкурено. Частник как правило донышко не подшкуриваетсказал Коротков
Также он добавил, что матрешка – это имидж России.
И наши граждане, и иностранцы воспринимают матрешку по контрафакту, судят о России по контрафакту и эта продукция далеко не того качества, которая должна бытьсказал Коротков
Ранее министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев сообщил, что в Нижегородской области поданы свыше 20 судебных исков в связи с незаконным использованием наименования "Хохлома".