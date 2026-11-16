Глава "Семеновской росписи" рассказал, как отличить поддельную матрешку Коротков: отличить подлинную семеновскую матрешку можно по росписи рукава

Москва16 ноя Вести.Отличить подлинную семеновскую матрешку от подделки можно по специфике росписи рукава и донышку. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор "Семеновской росписи" Олег Коротков.

Часто тот, кто подделывает, не прописывает правильно рукав – пишут петлей, так быстрее, так удобнее. Обязательно смотрите на донышко. Донышко должно быть подшкурено. Частник как правило донышко не подшкуривает сказал Коротков

Также он добавил, что матрешка – это имидж России.

И наши граждане, и иностранцы воспринимают матрешку по контрафакту, судят о России по контрафакту и эта продукция далеко не того качества, которая должна быть сказал Коротков

Ранее министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев сообщил, что в Нижегородской области поданы свыше 20 судебных исков в связи с незаконным использованием наименования "Хохлома".