В МВД рассказали, как объявление мошенников отличить от настоящего

МВД перечислило признаки мошеннических объявлений В МВД рассказали, как объявление мошенников отличить от настоящего

Москва14 ноя Вести.Реальные объявления можно отличить от мошеннических по ряду признаков, в том числе – по нереалистичным обещаниям и навязыванию предоплаты, передает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, должны насторожить слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности.

В МВД назвали признаки мошеннического объявления. Речь идет о завышенных обещаниях, об отсутствии точного адреса, организации, ИНН или официальных реквизитов говорится в сообщении

Признаками подделки могут быть также общение только через мессенджеры или анонимные номера без городской линии и требование перевести деньги якобы для брони, страховки или гарантии.

МВД советует обращать внимание и на оформление текста в объявлениях. В частности, на орфографические ошибки и странные формулировки, а также на фотографии, которые сопровождают текст: они не должны совпадать с уже размещенными в интернете и доступными для бесплатного скачивания.