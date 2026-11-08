Москва8 ноя Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверку по факту мошенничества в отношении пациентов частной медицинской клиники в Самаре.

По информации ИС "Вести", сотни пациентов частного медцентра, в числе которых и пенсионеры, приходили на бесплатное обследование, но в итоге оформляли кредиты на лечение под высокие проценты и получали серьезные проблемы со здоровьем. При этом клиника неоднократно меняла название и продолжала работать, даже несмотря на уголовное дело о мошенничестве, возбужденное ГУ МВД по Самарской области. За прошлый год организация получила более 250 миллионов рублей выручки.

Обманутые клиенты направляли жалобы на имя главы регионального управления Росздравнадзора Анны Гомжиной, но им приходили ответы, что нарушений в медцентре не выявлены. Недавно Гомжину арестовали по делу о получении взятки в размере 800 тысяч рублей от организации, оказывающей косметологические услуги. Не исключается, что речь идет об одной и той же клинике.

Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка говорится в сообщении СК

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.