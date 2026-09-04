Глава Соцфонда Чирков: я лично читаю негативные комментарии в соцсетях Глава Соцфонда Чирков сообщил, что читает негативные комментарии в соцсетях

Москва4 сен Вести.Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что читает негативные отзывы в соцсетях. Его слова приводит ТАСС.

Чирков подчеркнул, что большинство таких комментариев связаны с обычными жизненными ситуациями.

Я лично читаю негативные комментарии. В основном, они не про абстрактные проблемы, а про вполне жизненные ситуации: почему отказали в пособии, когда будет выплата, что нужно сделать для ее получения заявил глава Соцфонда

По его словам, системные претензии к качеству оказываемых услуг всплывают редко. Чаще возникают сложности в нестандартных случаях: например, когда человек приехал из Казахстана, и ему нужно запросить его пенсионное дело оттуда. Подобная процедура требует больше времени, чем вопросы, которые можно решить внутри России.