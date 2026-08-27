В Соцфонде объяснили различия в размерах пенсий по регионам Глава Соцфонда Чирков: пенсии в регионах зависят от уровня экономики субъекта

Москва27 авг Вести.Размер пенсий в Ингушетии и Дагестане меньше, чем на Севере, из-за различий в уровне занятости и заработков в регионах. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

В интервью ТАСС он пояснил, что размер пенсии является отражением уровня развития региона.

Пенсии в Ингушетии и Дагестане, где с занятостью и заработками сложнее, ниже, чем на Севере. Такая специфика была и в советское время, и после: она заложена в природе пенсии сказал Чирков

Пенсия, по его словам, пенсия является компенсацией заработной платы в каждом субъекте.

Ранее стало известно, что в 12 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей. Самые крупные выплаты зафиксированы на Чукотке – 42 213 рублей.