Москва10 июлВести.Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие и достойно проводить девочек Айлану и Амину, которые 1 июля пропали в Кызыле.
Глава региона попросил отнестись к трагедии с уважением и не поддаваться на провокации.
Призываю каждого проявить мудрость, сплоченность и стойкость. Сейчас не время для споров, взаимных обвинений или поиска виновных в социальных сетях… Семьям погибших, как никогда, нужны наши тихие молитвы, поддержка и покойотметил Ховалыг
Две девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля в Кызыле. Их искали девять дней, пока их тела не были обнаружены на берегу Енисея в районе разных сел. Предварительно, девочки утонули.