Глава Тувы призвал достойно попрощаться с погибшими на Енисее девочками Ховалыг призвал сохранять спокойствие при прощании с погибшими девочками

Москва10 июл Вести.Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей сохранять спокойствие и достойно проводить девочек Айлану и Амину, которые 1 июля пропали в Кызыле.

Глава региона попросил отнестись к трагедии с уважением и не поддаваться на провокации.

Призываю каждого проявить мудрость, сплоченность и стойкость. Сейчас не время для споров, взаимных обвинений или поиска виновных в социальных сетях… Семьям погибших, как никогда, нужны наши тихие молитвы, поддержка и покой отметил Ховалыг

Две девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля в Кызыле. Их искали девять дней, пока их тела не были обнаружены на берегу Енисея в районе разных сел. Предварительно, девочки утонули.