Глава военной разведки Ливии погиб в результате взрыва Al Arabiya: в Ливии в результате покушения погиб глава военной разведки

Москва11 авг Вести.Глава департамента военной разведки вооруженных сил Ливии генерал-майор Фаузи аль-Мансури погиб в результате покушения в городе Бенгази, передает телеканал Al Arabiya.

Органы безопасности, как отмечается, пока не обнародовали официальные подробности обстоятельств инцидента.

Фаузи аль-Мансури, был убит в понедельник после того, как взрывное устройство попало в его автомобиль говорится в материале

Уточняется, что взрыв произошел недалеко от мечети Аиши в районе Аль-Хавари. Фаузи аль-Мансури был директором военной разведки с 2024 года.

Ранее востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов рассказал, что в Ливии до сих пор ощущаются последствия интервенции западных стран, начавшейся в 2011 году. По его словам, ливийская государственность на сегодняшний день так и не восстановилась полноценно после краха, произошедшего 15 лет назад.