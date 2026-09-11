Глава Якутии: буду ходатайствовать о награждении спасавшего тонущего ребенка Пропавшего после спасения тонущей девочки якутятина приставят к госнаграде

Москва11 сен Вести.Якутянина Дениса Кинкалака, который спас тонущую девочку во Владивостоке, а сам погиб, наградят, сообщил в своем MAX-канале глава республики Айсен Николаев

В последний день лета у Токаревского маяка во Владивостоке волна унесла девочку в море. Денис сразу бросился в воду, доплыл до ребенка, успокоил ее и подтолкнул к берегу. Ребенка вытащили из воды. Дениса унесло сильным течением. Ему было 27 лет.

Для меня Денис Кинкалак – герой. Буду ходатайствовать о награждении Дениса Кинкалака государственной наградой РФ написал руководитель республики

По его словам, сейчас семья Дениса переживает тяжелейшие дни. Глава Якутии поручил руководству Якутска оказать его родным всю необходимую помощь.