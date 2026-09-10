Москва10 сенВести.Спасший во Владивостоке девочку ценой собственной жизни житель Якутии Денис Кинкалак будет посмертно представлен к госнаграде, а его семье поможет администрация Якутска. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Якутии Айсен Николаев.
Поручил руководству города Якутска оказать родным Дениса всю необходимую помощь. Для меня Денис Кинкалак – герой. Он, не раздумывая, бросился спасать чужого ребенка, поставив его жизнь выше собственной. Буду ходатайствовать о награждении Дениса Кинкалака государственной наградой Российской Федерациинаписал Айсен Николаев
Глава республики сообщил, что до поездки во Владивосток Денис Кинкалак работал поваром в центре "Абырал" и по словами коллег никогда не проходил мимо чужой беды.
31 августа во Владивостоке у Токаревского маяка волна унесла в море ребенка. Денис нырнул за девочкой, подтолкнул ее в руки других людей, но сам не смог выбраться из-за сильного течения. Поиски мужчины продолжаются до сих пор.