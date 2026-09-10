Пропавший после спасения девочки Денис Кинкалак будет представлен к награде

Мужчину, пропавшего после спасения ребенка в Приморье, представят к госнаграде Пропавший после спасения девочки Денис Кинкалак будет представлен к награде

Москва10 сен Вести.Спасший во Владивостоке девочку ценой собственной жизни житель Якутии Денис Кинкалак будет посмертно представлен к госнаграде, а его семье поможет администрация Якутска. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава республики Якутии Айсен Николаев.

Поручил руководству города Якутска оказать родным Дениса всю необходимую помощь. Для меня Денис Кинкалак – герой. Он, не раздумывая, бросился спасать чужого ребенка, поставив его жизнь выше собственной. Буду ходатайствовать о награждении Дениса Кинкалака государственной наградой Российской Федерации написал Айсен Николаев

Глава республики сообщил, что до поездки во Владивосток Денис Кинкалак работал поваром в центре "Абырал" и по словами коллег никогда не проходил мимо чужой беды.

31 августа во Владивостоке у Токаревского маяка волна унесла в море ребенка. Денис нырнул за девочкой, подтолкнул ее в руки других людей, но сам не смог выбраться из-за сильного течения. Поиски мужчины продолжаются до сих пор.