Москва10 сен Вести.Участники поискового отряда предполагают, что 27-летней Денис Кинкалак из Якутии, который спас тонущую девочку в Приморье 31 августа, погиб. Как передает ИС "Вести" со ссылкой на спасателей, молодого человека нужно наградить посмертно.

Во Владивостоке уже вторую неделю ищут Дениса Кинкалака, который прилетел в Приморский край на отдых и стал героем. В Якутии Денис работал поваров-кондитером. По словам друзей, экстремальные виды спорта его не интересовали, риск он не любил.

В районе Токаревского маяка турист спас тонувшую девочку. Ее сбила волна на косе, и мать кричала о помощи. В соцсетях было опубликовано видео спасения и трагического момента, когда Дениса унесло течением.

Трагедия, по словам очевидцев, разыгралась всего в 10 метрах от берега. Денис за секунды доплыл до девочки, которая уходила под воду, схватил ее. Сильное течение мешало вернуться. Из последних сил он толкнул ребенка к берегу. Еще один мужчина бросился в воду и помог вытащить утопающую. Но сам Денис выплыть не смог.

От МЧС России для поисковых работ были задействованы спасатели поисково-спасательного отряда Владивостока. В настоящее время поиски результатов не дали. Проводимые работы будут возобновлены совместно с сотрудниками полиции рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Екатерина Кулешова

Всех неравнодушных, кто гуляет по берегу Амурского залива, возможно, передвигается по воде в районе Елены, просят обращать внимание на побережье и акваторию.