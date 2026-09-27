Глава Якутии назвал срок выплат жителям пострадавшего от паводка района Николаев: выплаты пострадавшим от паводка жителям Якутии проведут до 1 октября

Москва27 сен Вести.Выплаты жителям Верхоянского района Якутии, пострадавшим в результате паводка летом 2026 года, должны провести до 1 октября. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в ходе Прямой линии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поставил перед Председателем Правительства республики задачу провести выплаты пострадавшим от паводка в Верхоянском районе до 1 октября. Средства на эти цели уже выделены. По словам Главы республики, материальную помощь должны получить более 900 человек говорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ

В этом году паводок затронул несколько районов Якутии, однако наиболее сложная ситуация сложилась в Верхоянском. Там был введен режим ЧС, в некоторых местах уровень воды превысил отметку в 855 см, из-за чего затопило десятки жилых домов.