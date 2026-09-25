Янина Павленко сложила полномочия главы Ялты после избрания в Госдуму

Глава Ялты ушла в отставку после избрания в Госдуму Янина Павленко сложила полномочия главы Ялты после избрания в Госдуму

Москва25 сен Вести.Янина Павленко в связи с избранием депутатом Государственной думы России сложила полномочия главы Ялты. Об этом она сообщила в мессенджере МАХ.

С сегодняшнего дня в связи с избранием в депутаты Госдумы РФ мои полномочия как главы администрации прекращены говорится в сообщении

Янина Павленко занимала должность главы города с декабря 2020 года. Она также сообщила, что продолжит работать над развитием региона в новом статусе.

Обязанности главы администрации будет исполнять Светлана Шевченко.