Москва25 сенВести.Янина Павленко в связи с избранием депутатом Государственной думы России сложила полномочия главы Ялты. Об этом она сообщила в мессенджере МАХ.
С сегодняшнего дня в связи с избранием в депутаты Госдумы РФ мои полномочия как главы администрации прекращеныговорится в сообщении
Янина Павленко занимала должность главы города с декабря 2020 года. Она также сообщила, что продолжит работать над развитием региона в новом статусе.
Обязанности главы администрации будет исполнять Светлана Шевченко.