Москва20 апр Вести.Британец Дэвид Хендерсон-Стюарт, перезапустивший расположенный под Санкт-Петербургом часовой завод "Ракета", рассказал агентству Reuters что, среди клиентов есть спрос на модели часов, аналогичные тем, которые носит президент РФ Владимир Путин. По словам Хендерсона-Стюорта, была просьба не копировать часы, как у Путина.

В материале агентства отмечается, что в 2022 г. популярность бренда "Ракета" возросла, когда президента заметили с часами, произведенными дочерним предприятием "Ракеты" - Императорской Петергофской фабрикой. По словам главы "Ракеты", с тех пор Путин регулярно появляется с часами этого бренда, что увеличивает спрос на аналогичные модели.

Нам сказали, что было бы лучше не копировать именно эту модель сказал Хендерсон-Стюорт

По его словам, введенные против России западные санкции спровоцировали сокращение торговли и закрытие в РФ зарубежных магазинов с предметами роскоши, однако внутренний спрос на продукцию "Ракеты" вырос, а продажи в Европу и на Ближний Восток продолжились.

Как отмечает Reuters, в 2025 прибыль "Ракеты" составила 109 миллионов рублей, что на 15% больше показателей 2024 года.