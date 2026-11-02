Москва2 нояВести."Завод Инновационной Спецтехники" (ЗИС) до 2031 года должен произвести 1 580 коммунальных машин. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор предприятия Владимир Семенов.
На сегодняшний день у нас есть семилетний контракт с Москвой, офсетный. Мы должны по нему произвести 1 580 машин. На сегодняшний день в Москве 400 машинсказал Семенов
Предприятие "Завод Инновационной Спецтехники" является резидентом особой экономической зоны. Открыв дополнительные площади, ЗИС получил возможность организовать производство полного цикла.