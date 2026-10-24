В донецком Харцызске собираются построить завод коммунальной техники Пушилин: в Харцызске ДНР построят завод коммунальной техники

Москва24 окт Вести.Завод, производящий коммунальную технику, планируют построить в городе Харцызске в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, предприятие необходимо, в том числе, для трудоустройства ветеранов специальной военной операции.

В Харцызске планируется строительство предприятия, которое будет заниматься коммунальной техникой, приспособленной непосредственно для лиц с ограниченными возможностями сообщил глава региона

Он также отметил, что работа с ветеранами СВО является существенной частью жизни республики.

Ранее Денис Пушилин рассказал в интервью информационной службе "Вести" о развитии в Донбассе сельского хозяйства. По его словам, Донбасс перестает быть исключительно промышленным регионом, развитие сельского хозяйства теперь входит в экономическую орбиту региона.