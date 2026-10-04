Москва4 окт Вести.Апелляционный суд на полгода снизил срок заключения для главаря Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева. Об этом сообщил его адвокат Марк Каверзин в комментарии РИА Новости.

Апелляционный суд снизил приговор на полгода – до 24,5 лет. Мы продолжим обжаловать приговор в кассации. Не были устранены нарушения, связанные со сроками давности пояснил юрист

Как сообщалось ранее, в мае 2025 года Московский городской суд назначил наказание организаторам и участникам преступной группировки "Таганские" (Таганской ОПГ) на сроки свыше 20 лет. Их обвиняли в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (криминального авторитета Деда Хасана), адвоката Натальи Вавилиной и еще в четырех убийствах и других преступлениях.

Организатор ОПГ Жирноклеев был приговорен к 25 годам лишения свободы, из которых первые 12 лет должен отбывать в тюрьме, а остальную часть – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 4 млн рублей, а также с ограничение свободы на 2 года.