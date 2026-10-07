Москва7 октВести.Криминальному авторитету Марселю Гасанову, также известному как Марсель Махачкалинский, был сокращен срок лишения свободы на 1 месяц. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение вынес Верховный суд РФ. Изначально он был осужден на 13 лет.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 11 месяцевнаписано в вердикте
Гасанов отбывает наказание в исправительной колонии особого режима. Также он оштрафован на 1 миллион рублей.
Сторона защиты просила отменить приговор и прекратить производство по делу, но высшая судебная инстанция отказала в удовлетворении жалобы.