Осужденному на 13 лет Марселю Гасанову уменьшили срок наказания на 1 месяц Верховный суд РФ сократил 13-летний срок Марселю Гасанову на 1 месяц

Москва7 окт Вести.Криминальному авторитету Марселю Гасанову, также известному как Марсель Махачкалинский, был сокращен срок лишения свободы на 1 месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение вынес Верховный суд РФ. Изначально он был осужден на 13 лет.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 11 месяцев написано в вердикте

Гасанов отбывает наказание в исправительной колонии особого режима. Также он оштрафован на 1 миллион рублей.

Сторона защиты просила отменить приговор и прекратить производство по делу, но высшая судебная инстанция отказала в удовлетворении жалобы.