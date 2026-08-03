Москва3 авг Вести.Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса "Лахта Центр 2" в Санкт-Петербурге. Застройщиком 703-метрового небоскреба в Приморском районе выступает АО "Синергия".

Второй небоскреб станет частью архитектурного ансамбля "Газпрома" на побережье Финского залива, включающего также действующую первую башню (462 метра) и третью проектируемую высотку (555 метров). Проект планировки территории правительство Петербурга утвердило в мае 2026 года.

В новых комплексах разместятся офисные пространства, музеи, спортивные зоны с бассейнами, а также торговые площади. Завершить проектирование планируется до конца 2026 года, а окончание строительства намечено к 2033 году.