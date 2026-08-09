Главным ароматом Ленинградского вокзала стал "Белый чай" "Белый чай" стал главным ароматом Ленинградского вокзала

Москва9 авг Вести.Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Им стала композиция "Белый чай". Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

За два дня в голосовании приняли участие более 600 человек.

Максим Ликсутов сообщил, что с результатом более 40% голосов победу одержал аромат "Белый чай". Именно он наполнит пространства вокзала на 1-м и цокольном этажах, а также в залах ожидания отмечается в сообщении

В победившую композицию входят ноты бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Аромат деликатный и свежий.

Для других пространств вокзала также подобрали ароматы.