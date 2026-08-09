Москва9 авгВести.Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Им стала композиция "Белый чай". Об этом сообщили в Дептрансе столицы.
За два дня в голосовании приняли участие более 600 человек.
Максим Ликсутов сообщил, что с результатом более 40% голосов победу одержал аромат "Белый чай". Именно он наполнит пространства вокзала на 1-м и цокольном этажах, а также в залах ожиданияотмечается в сообщении
В победившую композицию входят ноты бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Аромат деликатный и свежий.
Для других пространств вокзала также подобрали ароматы.