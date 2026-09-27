Москва27 сен Вести.Советский детский журнал "Веселые картинки" смог удержаться на плаву до сегодняшних дней благодаря своей уникальности и адаптации к современным реалиям. Об этом ИС "Вести" заявила главный редактор издания Инна Антипенко.

По ее словам, этот вопрос начали решать еще в начале 90-х.

Тираж у нас был в 80-е годы – 9,5 миллиона экземпляров. Стоил 15 копеек … Дело все в том, что в 1977 году пришел в журнал "Веселые картинки" уникальный совершенно человек Рубен Варшамов – великолепный художник, но еще и прекрасный организатор. Он настолько хорошо почувствовал новое влияние времени и вообще перемен. И было создано товарищество, которое, собственно, и удержало на плаву "Веселые картинки". То есть это были художники, которые продолжали работать. И журнал выдержал все испытания сказал она

Журнал "Веселые картинки" издается в Москве ежемесячно с 24 сентября 1956 года. Он включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки и загадки.