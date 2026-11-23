Москва23 ноя Вести.Председатель свердловского отделения партии "Яблоко" Максим Петлин оказался в базе розыска Министерства внутренних дел России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Разыскивается по статье УК говорится в базе

Какая именно статья имеется в виду, не уточняется.

В апреле текущего года агентство ТАСС сообщало, что оперативные мероприятия у Максима Петлина и Егора Ткаченко, члена организации, проводились из-за подозрений в оправдании терроризма. Отмечалось также, что Петлину может грозить уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).