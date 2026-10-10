Названый правнук Леонида Брежнева объявлен во всероссийский розыск Названого правнука Брежнева объявили в общероссийский розыск по уголовному делу

Москва10 окт Вести.Названного внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева объявили во всероссийский розыск, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и базу данных МВД.

В розыск Милаев объявлен по уголовному делу, конкретная статья не указана говорится в сообщении

Издание ссылается на Telegram-канала BAZA, в котором говорится, что Антон Милаев - внук дочери генсека Галины Брежневой, которого она воспитывала как родного. Мать Милаева Ирина Кузнецова рассказала каналу, что сын ушел в зону СВО. Летом 2026 года стало известно, что он находится в плену.

Ранее сообщалось, что правоохранители ОАЭ передали российским силовикам граждан РФ и Ирана, находившихся в международном розыске по линии Интерпола. Обоих подозревают в совершении преступлений на территории Башкирии и Астраханской области.